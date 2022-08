Ottilie und Peter Binder sagen nach 50 Jahren noch einmal "Ja" zueinander

Plus Das Warten war Corona geschuldet, hatte sich aber gelohnt. Die Feier ihrer Goldhochzeit beschreiben "Otti" und Peter Binder als "einen einzigen Superlativ".

Otti Binder bezeichnet sich als einen "sehr emotionalen" Menschen. Obwohl die Feier der goldenen Hochzeit mit ihrem Mann Peter schon fast zwei Wochen zurückliegt, ist sie noch immer "überwältigt". Sie sei geschwebt und komme jetzt erst wieder zu sich, sagt die gebürtige Siebenbürgerin, die mit ihrem ebenfalls aus Siebenbürgen stammenden Mann in Hochzoll lebt. Bei einer Tasse Espresso, zu der sie ein Löffelchen Zucker nimmt, kommt das neckische Miteinander des Paares zum Ausdruck. "Wissen Sie, sie ist eine Süße", sagt er. "Danke" erwidert sie trocken, aber auch irgendwie geschmeichelt. Zum goldenen Ehejubiläum haben die zwei nochmals Ja zueinander gesagt - mit Pfarrer und einer großen Feier.