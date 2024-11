Pakt zwischen Uniklinik und IHK: Wie Luftfahrt-Knowhow Leben retten soll

Dass in einem Krankenhaus passiert, was dort auf keinen Fall passieren sollte, ist sehr selten. Behandlungsfehler sind absolute Ausnahme. Am Uniklinikum Augsburg (UKA) kommt es pro Jahr zu gut 40 Verdachtsmeldungen, durchschnittlich wird nur in zweien dieser Fälle tatsächlich ein Behandlungsfehler gutachterlich festgestellt. Das sind etwa 0,003 Prozent aller stationären Fälle. Doch in einem derart sensiblen Umfeld sind Risiken nicht zu vermeiden – umso mehr, da Medizin immer komplexer wird. „Die Herausforderung der Sicherheit in der Medizin steigt exponentiell“, sagt Uniklinik-Chef Klaus Markstaller. „Früher war die Medizin einfach und sicher, heute ist sie komplexer und fehleranfälliger. Diesen Fehlern muss professionell begegnet werden.“ Das UKA geht deshalb neue Wege – und sucht dabei den Schulterschluss mit der regionalen Wirtschaft.

