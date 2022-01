Parallel zur Corona-Demo gedenkt ein Bündnis Augsburgs Pandemie-Opfern

Plus Auf dem Rathausplatz versammeln sich rund 120 Menschen, um der mehr als 550 Corona-Toten in Augsburg zu gedenken. Direkt nebenan läuft die nächste Corona-Demo.

Vieles, was sich an diesem Montagabend auf dem Augsburger Rathausplatz abspielte, war aus den vergangenen Wochen bekannt: Menschen trotzten der winterlichen Kälte, um für eine gemeinsame Sache einzustehen, auf dem Boden flackerten Kerzen. Doch die Gesichter waren andere. Dies war keine der Demonstrations-Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen, wie sie seit Ende November montags auf dem Rathausplatz stattfinden. Die laut Polizei rund 120 Menschen waren gekommen, um der 558 Augsburgerinnen und Augsburger zu gedenken, die bis Montag den Kampf gegen das Virus verloren hatten. Für jeden und jede von ihnen brannte eine Kerze.