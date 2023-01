Augsburg

"Patient" Lech: So läuft die aufwendige Therapie für den Fluss

Plus Bei Hochzoll ist eine Notreparatur des Flussbetts nötig. Am Kuhsee laufen die letzten Baugrunderkundungen für den Umbau zum Wildfluss. Dabei gibt es eine Überraschung.

Der Lech ist einer der großen und wichtigen bayerischen Flüsse, aber in einem sehr schlechten Zustand. Um den "Patienten" zu stabilisieren, läuft in diesen Wochen ein Eingriff mitten in Augsburg. Im Stadtteil Hochzoll werden enorme Mengen Kies ins Flussbett geschüttet – sozusagen eine Not-OP. Parallel stehen Untersuchungen für eine Langzeit-Therapie kurz vor dem Abschluss. Mit dem Projekt "Licca liber" soll der Lech ein Stück weit in Richtung Wildfluss umgebaut werden. Jetzt im Winter läuft die Baugrunderkundung. Dort gab es einen überraschenden Fund.

