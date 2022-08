Augsburg

vor 1 Min.

Patienten berichten von unzumutbaren Zuständen an der Uniklinik

Plus Patienten äußern Unmut über die Uniklinik Augsburg. Die Personallage ist dramatisch – nicht nur wegen Corona. Die Klinik-Leitung schlägt Alarm.

Von Max Kramer

Sieglinde Winter ist auf dem Weg der Besserung. Ende Juni war es, da wurde ihr Sprunggelenk zertrümmert. Ein dreifacher Bruch und "Schmerzen wie ein Tier", wie sie schildert. Schnell war Hilfe da, der Rettungsdienst brachte sie ins Uniklinikum Augsburg (UKA). Doch anstatt operiert zu werden, habe sie sieben Stunden warten müssen. Zuerst in der Notaufnahme, dann in einem Bett der Inneren Medizin - eine Abteilung, in der solche Verletzungen eigentlich nicht behandelt werden. Trotz "flehentlicher Bitten" nach einer Schmerzversorgung sei sie erst nach Mitternacht erstversorgt worden. Es folgten: rund zwei Wochen Warten auf die OP, eine davon in der Geriatrie - erneut eine Abteilung, in die Winter mit ihrer Verletzung nicht gehörte. Was die Patientin beschreibt, ist derzeit offenbar kein Einzelfall am UKA.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen