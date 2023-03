Augsburg

vor 14 Min.

Personalmangel in Freibädern: Ohne Bewerber drohen Einschränkungen bei Öffnungszeit

Plus Die Stadt Augsburg sucht händeringend nach Rettungsschwimmern für die anstehende Freibad-Saison. Die bisherigen Anwerbeaktionen brachten wenig Erfolg.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Erst hat die Corona-Pandemie das Schwimmvergnügen in den Augsburger Bädern gehemmt, dann sorgte die Energiekrise für ein Absenken der Badetemperaturen, und nun drohen durch den akuten Mangel an saisonalen Rettungsschwimmkräften weitere Einschränkungen für die anstehende Freibadesaison. Öffentlichkeit und Vereine wären betroffen, sollten sich nicht baldmöglichst Personen mit silbernem Rettungsschwimmerabzeichen melden, die während der Saison in Vollzeit oder Teilzeit die Beckenaufsicht machen können, so die Stadt.

"Wir befinden uns in einer sehr misslichen Lage", gestand Ulrike Greiffenberg vom Sportamt und schilderte im Sportbeirat am Dienstagabend die schwierige Personalsituation. Es war eine Art Hilferuf an das Gremium aus Sportvereinen und -verbänden. Denn die Stadt benötigt neben ihrem fest angestellten Bäderpersonal jedes Jahr mindestens zwölf Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer, um über die Saison zu kommen. Derzeit aber sind nach fünf Ausschreibungsrunden noch zehn Stellen offen.

