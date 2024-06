Alkoholisierter Mann soll Polizisten angegriffen haben

Als ein Mann laut grölt und mit Flaschen wirft, rufen Anwohner in Augsburg die Polizei. Bei der Kontrolle reagiert der Mann nach Darstellung der Beamten aggressiv.

Ein 40 Jahre alter Mann soll am Montag gegen 22.30 Uhr in der Chemnitzer Straße Beamte der Polizei angegriffen haben. Den Angaben der Ermittler zufolge war der 40-Jährige zuvor aufgefallen, weil er lautstark gerufen und mit Glasflaschen geworfen hatte. „Anwohner verständigten die Polizei“, heißt es weiter. „Der offenbar alkoholisierte Mann verhielt sich bei der Polizeikontrolle körperlich aggressiv und wurde von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen“, so die Schilderung der Polizei. Dabei habe sich der 40-jährige Mann gewehrt und die Polizeibeamten beleidigt. Die Polizei brachte den 40-Jährigen in den Arrest, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (jaka)