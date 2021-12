Auto angefahren und geflüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin hat in Augsburg einen Verkehrsunfall verursacht und danach Unfallflucht begangen.

Offenbar in der Nacht auf Dienstag ist ein, in der Hessenbachstraße gegenüber der Hausnummer 5 abgestellter, weißer Honda Civic von einem Unbekannten angefahren und beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, passierte der Unfall vermutlich beim Ein- oder Ausparken, der Schaden am Honda Civic befindet sich an der linken Heckseite, die Schadenshöhe liegt im Bereich von rund 1500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 0821/323-2610. (jaka)