Auto beschädigt: Polizei nimmt 26-Jährigen vor Ort fest

Immer wieder beschädigen Unbekannte Autos und bleiben unentdeckt. Nun hat die Polizei einen jungen Mann in Augsburg vor Ort gefasst.

Es ist der Aufmerksamkeit mehrerer Zeugen zu verdanken, dass ein junger Mann für seine Tat die Konsequenzen tragen muss. Die Zeugen hatten am Sonntag gegen 23 Uhr in der Zweibrückenstraße in Pfersee den Täter beobachtet, wie er die Außenspiegel und Rückleuchten eines geparkten Seats beschädigt hatte. Sie riefen die Polizei, sodass ein 26-Jähriger noch vor Ort festgenommen werden konnte.

Er hatte einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro verursacht und wurde wegen seines Verhaltens in den Polizeiarrest gebracht. Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. (ina)