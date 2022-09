Betrunkener Bar-Gast prügelt auf Bedienung ein

Ein Mann in Augsburg wird aufgrund seiner Alkoholisierung einer Bar verwiesen und rastet daraufhin aus. Auch von der Polizei lässt er sich nicht beruhigen.

Am Mittwoch gegen Mitternacht ist die Polizei zu einer Bar in die Löwenstraße gerufen worden, Grund war ein aggressiver und alkoholisierter Gast. Der 27-Jährige war der Polizei zufolge aus der Bar verwiesen worden, weil er zu viel getrunken hatte, zeigte sich damit jedoch nicht einverstanden und versuchte, erneut das Lokal zu betreten. "Als ihm der Zugang verwehrt wurde, trat er einer Servicekraft in den Bauch und schlug einem anderen Gast ins Gesicht", teilt die Polizei mit.

Als die Beamten eintrafen, soll er sich dagegen gewehrt haben, dass ihm Handschellen angelegt wurden, und auch gegen das Bein einer 26-jährigen Beamtin getreten haben. Er wurde in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest gebracht. "Hierbei sprach er gegenüber den Beamten Beleidigungen aus", berichtet die Polizei. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.