Falsche Polizisten scheitern mit Betrugsversuch

Bei einer Frau in Pfersee klingeln zwei Personen, die sich als Polizisten ausgeben. Als die Bewohnerin nach dem Dienstausweis fragt, wissen die mutmaßlichen Betrüger nicht weiter.

Mutmaßliche Betrüger haben am Mittwoch offenbar versucht, eine Frau in der Greiffstraße um ihr Geld zu bringen. Nach Angaben der Polizei klingelten ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau gegen 17.30 Uhr bei einer 64-Jährigen, die in einem Mehrfamilienhaus lebt. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und "versuchten unter einem Vorwand, die Wohnung der 64-Jährigen zu betreten", so die Polizei. Als die 64-Jährige die beiden unbekannten Personen nach ihrem Dienstausweis fragte, konnten die beiden diese nicht vorzeigen. "Daraufhin verließen die beiden unbekannten Personen das Mehrfamilienhaus", heißt es weiter. Gestohlen wurde somit nichts. Die beiden falschen Polizisten werden von der Frau wie folgt beschrieben: Der Mann soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, er hatte den Angaben zufolge ein "slawisches Aussehen", sprach Deutsch mit Akzent, trug kurze dunkle Haare und war mit einer schwarzen Jeans und einer schwarzen Bomberjacke mit vielen Nieten bekleidet. Die Frau war etwa 25 Jahre alt und 1,65 Meter groß, hatte laut Beschreibung ein "arabisches Aussehen", längere, dunkle Haare zum Zopf gebunden und war mit einer blauen Jeans und einer hellen Steppjacke bekleidet. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Betrugsdeliktes und bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-2610 zu melden. (jaka)