Feuer bricht in unbewohnter Wohnung aus

Zu einem Brand im Augsburger Stadtteil Pfersee sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend ausgerückt. Es gibt eine Vermutung zur Brandursache.

Es war am Dienstag gegen 21 Uhr, als die Einsatzkräfte zu dem Anwesen in der Pater-Roth-Straße in Pfersee gerufen wurden. Aus einer Wohnung im vierten Stock drang bereits Rauch. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der derzeit unbewohnten Wohnung schnell löschen.

Als Brandursache wird laut Polizei momentan von einem technischen Defekt ausgegangen, die Ermittlungen hierzu laufen jedoch noch. Menschen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen. (ina)