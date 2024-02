Mann entblößt sich vor Frau in Grünanlage

Eine Frau saß in Augsburg-Pfersee auf einer Parkbank, als plötzlich ein Unbekannter vor ihr die Hose herunterließ.

In einer Grünanlage in der Hessenbachstraße in Pfersee hat sich ein Unbekannter vor einer Frau ausgezogen. Der Vorfall geschah am Freitag gegen 12.15 Uhr. Wie die Polizei berichtet, saß eine Passantin auf einer Bank und bemerkte den Mann, als er ihr gegenüber sein Glied entblößte.

Als die Passantin aufstand, flüchtete der Mann in Richtung Luitpoldbrücke. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm blieb erfolglos. Der bislang Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: Circa 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-3821. Erst wenige Tage zuvor hatte ein Exhibitionist eine 30-Jährige belästigt. (ina)