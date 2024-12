Passanten leisten Erste Hilfe und retten Frau

Mehrere Passanten haben am Mittwoch einer Frau Erste Hilfe in der Koboldstraße geleistet. Nach Auskunft der Polizei war die Frau gegen 17.15 Uhr aus medizinischer Ursache gestürzt und hatte offenbar einen Kreislaufstillstand erlitten. „Mehrere Passanten hielten an und verständigten Polizei bzw. Rettungsdienst“, heißt es von der Polizei. „Außerdem begannen sie sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen und reanimierten die Frau“, heißt es von der Polizei weiter. Die Frau wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. „Dank dem vorbildlichen Handeln der Passanten überlebte die Frau“, teilt die Polizei mit. (jaka)

