Rentnerin soll Ehemann in Augsburg mit einem Messer getötet haben

Ein 66 Jahre alter Mann ist am Montag im Augsburger Stadtteil Pfersee ums Leben gekommen. Seine Ehefrau soll ihn mit einem Messer erstochen haben.

Ein Ehedrama hat sich am Montagabend in dem Augsburger Stadtteil Pfersee abgespielt. Ein 66 Jahre alter Mann ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gewaltsam ums Leben gekommen. Hinter der Bluttat soll seine sechs Jahre ältere Ehefrau stecken. Die Seniorin sitzt nun in Untersuchungshaft.

Angehörige des Ehepaares haben am Montagabend den Notruf getätigt. Nachdem Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes in der Wohnung eingetroffen waren, wurde noch versucht, den Mann zu reanimieren - doch vergeblich. Der Mann starb noch vor Ort. Wie die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft am Tag danach berichtete, war es am Montagabend gegen 20.30 Uhr zu der Tat gekommen.

Mann in Augsburg-Pfersee getötet: Ehefrau wird festgenommen

Die 72 Jahre alte Ehefrau soll ersten Ermittlungen zufolge ihren Ehemann unmittelbar mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Polizeibeamte nahmen sie vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde sie am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Die Frau befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm umgehend die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat. Das Ehepaar stammte offenbar aus Russland und lebte nach Informationen unserer Redaktion seit rund 20 Jahren in der Stadt.