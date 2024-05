Streit auf Straße: Fahrer beleidigt Frau und greift zu

An einer Engstelle einer Straße in Augsburg-Pfersee sind ein Kleintransporter und ein Auto nicht aneinander vorbeigekommen. Ein Streit entzündet sich.

Zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Kleintransporter-Fahrer und einer 45-Jährigen ist es am Mittwoch in der Koboldstraße in Pfersee gekommen.

Der Autofahrerin kam laut Polizei gegen 16.20 Uhr an einer Engstelle in der Straße ein Kleintransporter entgegen. Offenbar konnte die Frau wegen nachfolgender Fahrzeuge nicht zurücksetzen. Es kam zu einem verbalen Streit, der eskalierte. Laut Polizei beleidigte der Kleintransporter-Fahrer die 45-Jährige und entriss ihr Handy. Dabei wurde die Frau offenbar leicht verletzt. Sie meldete sich bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und eines Körperverletzungsdeliktes. Sie sucht nach weiteren Zeugen und den Insassen der ebenfalls wartenden Autos. Hinweise unter 0821/323-2610. (ina)

