Unbekannte stehlen Kinderwagen

Ein Kinderwagen wird aus einem Hauseingang in Augsburg-Pfersee gestohlen. Die Täter nehmen auch diverses Zubehör mit.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag im Zeitraum von 13 bis 16.30 einen Kinderwagen gestohlen, der in einem Hauseingang in der Stadtberger Straße im Bereich der 60er-Hausnummern stand. "Der oder die unbekannten Täter entwendeten den Kinderwagen mit diversem Zubehör", so die Polizei, der Wert der Beute liege im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (jaka)