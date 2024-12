Großeinsatz in der Hessenbachstraße beeinträchtigt den Bahnverkehr

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Dienstagnachmittag im Bereich der Hessenbachstraße in Pfersee gekommen. Zeugen berichteten gegen 15.50 Uhr, dass sich diverse Einsatzfahrzeuge in der Straße postiert hätten. Nach Auskunft der Polizei gehe es um einen Einsatz auf der naheliegenden Bahnbrücke, die über die Wertach führt. Zeugen berichteten, dass sich dort eine Person aufhalte. Aufgrund des Einsatzes sei auch der Bahnverkehr über die Brücke gesperrt, hieß es. Offenbar gab es Auswirkungen auf den Zugverkehr in der gesamten Region, nach Auskunft von Betroffenen fuhren zu der Zeit wenig Züge vom Hauptbahnhof. Gegen 16.30 Uhr war der Einsatz nach Auskunft der Polizei beendet. Man habe die Person angetroffen und in ärztliche Obhut gebracht. (jaka)

