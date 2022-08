Pilot muss Start abbrechen: Flugzeug landet im Acker

Ein Pilot hebt am Augsburger Flughafen ab und muss kurz darauf den Start abbrechen. Sein Flugzeug durchbricht einen Zaun, doch er hat Glück.

Am Augsburger Flughafen ist es am Mittwoch zu einem Flugunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei musste ein kleines Propellerflugzeug gegen 18.35 Uhr seinen Start abbrechen. Das Flugzeug setzte dann am Ende der Start- und Landebahn auf und durchbrach den Zaun.

Unfall am Flughafen Augsburg: Flugzeug kommt im Acker zum Stehen

Nach Mitteilung der Aichacher Polizei wollte der 35-jährige Pilot mit einer einmotorigen Piper in Richtung Osten starten. Aus bislang ungeklärter Ursache gewann die Maschine jedoch unmittelbar nach dem Abheben nicht mehr an Höhe. Deshalb musste der Pilot die Piper noch im umzäunten Flughafenareal notlanden. Nach dem Aufsetzen durchbrach das Flugzeug einen Maschendrahtzaun an der östlichen Flughafengrenze. Die Maschine kam nach etwa 30 Metern in einem angrenzenden Acker zum Stehen.

19 Bilder Diese Flugzeugunglücke bewegten die Region Foto: Sophia Huber

An Bord der Piper ist nur der 35-jährige Pilot - er bleibt unverletzt

An Bord der einmotorigen Maschine war nur der 35-jährige Pilot. Der Mann blieb laut Polizei augenscheinlich unverletzt und wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Passagiere befanden sich nicht in der viersitzigen Piper.

An der Maschine entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, die genaue Höhe könne aber noch nicht beziffert werden, heißt es. Die Polizeiinspektion Aichach führt die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls.

Neben der Polizei waren die Berufsfeuerwehr Augsburg, die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen (Affing) und der Rettungsdienst vor Ort im Einsatz. (AZ)

Lesen Sie dazu auch