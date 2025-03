Hallstraße soll zur Spielstraße werden

Ich finde es schade, dass die Stadt nicht die Ärmsten und Vulnerabelsten Bewohner*innen schütz und direkt vor zwei zwei schulen - nein direkt in einem Schulcampus - eine Straße nicht ordentlich absichert. Dieser Ort gibt so viel Möglichkeiten. Sei es Freifläche zum Aufenthalt in den Pausen zu schaffen, einen Ort für Jugendliche nach der Schule oder einfach eine kleine grüne Oase in der Innenstadt. Aber nein. Der Autofahrer will geschützt werden. Dass die Stadt es nicht schafft die Schulstraßen ruhiger zu gestalten liegt nicht am Geld oder den fehlenden Möglichkeiten. Es liegt einzig und allein an der Blockade der CSU und dem nicht Willen des Baureferenten. Viele andere Städte zeigen, dass Straßen mit einfachen Pollern verkehrsberuhigt werden können. Es reicht schon einfach nur diese Straßen zu Sackgassen zu machen und nur den motorisierten Individualverkehr einseitig auszusperren. Der Umbau der Straße kann dann step by step geschehen.