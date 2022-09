Platzverweis für Trainer: Feier nach Auswärtssieg endet mit Polizeieinsatz

Zunächst wird ein Taxifahrer am Sonntagabend in Hochzoll attackiert. Später richtet sich die Wut von Spielern und Trainer gegen Polizisten. Polizei spricht Platzverweise aus.

Die Polizei beschreibt die Vorgänge, die sich am Sonntagabend in Hochzoll abspielten, wie folgt: Fair Play gilt auch nach Spielende, stattdessen hagelt es Strafanzeigen. Warum Spieler und Trainer nach einem 7:0-Auswärtssieg derart ausrasteten, ist für die Ermittler vorerst ein Rätsel. Begonnen hatten die Attacken mit einem Fußtritt gegen ein Taxi. Später folgte eine Auseinandersetzung mit Polizeibeamten.

Das Spiel in Stadtbergen war eine klare Angelegenheit für Hochzoll

Dem Theater war am Sonntag ein Fußballspiel vorausgegangen. Es war eine Begegnung der B-Klasse West. Die Umstände lassen jedenfalls den Rückschluss zu, dass es sich um eine Partie der zweiten Mannschaften der TSG Stadtbergen und der TSG Hochzoll gehandelt hat. Sportlich war dies eine klare Angelegenheit. Die Gäste aus Hochzoll siegten 7:0.

Laut Polizei feierten einige Fans offenbar in Hochzoll weiter. Manche allerdings in einer nicht tolerierbaren Art und Weise, so ein Sprecher der Polizei. Als ein Taxifahrer kurz vor 20.30 Uhr mit einem Fahrgast an der Zugspitzstraße vorbeifuhr, wurde aus einer Gruppe heraus gegen das Taxi getreten und geschlagen. Die Folge: eine Delle in der Seitentüre mit mehreren hundert Euro Schaden.

Ärger nach Fußballspiel: Ein Mann schlägt den Taxifahrer

Als der 59-jährige Taxifahrer daraufhin ausstieg und die mindestens vierköpfige Gruppe zur Rede stellte, schlug einer von ihnen unmittelbar auf ihn ein. Nach Schlägen auf den Kopf ging der Geschädigte kurz zu Boden, konnte sich aber in sein Taxi flüchten und den Notruf auslösen. Zeitgleich war eine Zivilstreife der Polizei vor Ort und konnte die Gruppe bis zum Eintreffen der uniformierten Streifen festhalten.

Die drei Männer im Alter von 19, 30 und 36 Jahren sowie eine 26-jährige Frau verhielten sich dabei nicht nur verbal aggressiv, so die Polizei, sondern sperrten sich im Anschluss zum Teil massiv gegen ihre vorläufige Festnahme. Das Quartett musste gefesselt werden. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt, sie setzten ihren Dienst fort. Insbesondere die 26-Jährige trat einen Polizeibeamten und spuckte eine Polizeibeamtin an.

Ärger nach Fußballspiel: Auch der Trainer mischt mit

Das Quartett kam in den Polizeiarrest, um weitere Straftaten zu unterbinden. Während des Polizeieinsatzes versuchte eine Gruppe von etwa acht Personen, verbal auf die Einsatzkräfte einzuwirken. Dies führte schließlich dazu, dass gegen zwei Personen des Fußballclubs (Trainer und Spieler) Platzverweise ausgesprochen werden mussten. Der Roten Karte kam das Duo erst nach, als der Einsatz eines Diensthundes angekündigt wurde. Gegen die erste Gruppe werden nun Strafverfahren unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung, Beleidigung, Widerstands und tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte eingeleitet.