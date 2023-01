Polizei erwischt Autofahrer mit 2,4 Promille Alkohol

Bei Kontrollen ist die Augsburger Polizei auf Verkehrsteilnehmer gestoßen, die erheblich alkoholisiert waren.

Dieser Autofahrer hätte mal lieber nicht so tief ins Glas geschaut. Der 30-Jährige wurde am Samstag gegen drei Uhr nachts in der Pilgerhausstraße in der Augsburger Jakobervorstadt bei einer Verkehrskontrolle angehalten.

Als die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis laut Polizei: rund 2,4 Promille. Die Fahrt war beendet, den Mann erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Fündig wurde die Polizei auch bei einer Kontrolle eine halbe Stunde später im Antonsviertel. Dort, in der Eichleitnerstraße, erwischten die Beamten einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer mit rund einem Promille Alkohol. Auch er musste zu Fuß weitergehen. Der junge Mann erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (ina)