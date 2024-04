Rettungseinsatz an der Wertach: Mann wird tot aus dem Wasser geholt

Am Montag wurde der Augsburger Polizei ein im Wasser treibender Körper gemeldet. Einsatzkräfte eilten zur Wertach, konnten einen Mann aber nur leblos bergen.

Ein größerer Rettungseinsatz hat am Montagnachmittag an der Wertach stattgefunden. Gegen 16.10 Uhr war der Polizei ein im Wasser treibender Körper in Oberhausen im Bereich der Kreuzung von Äußerer Uferstraße und Dieselstraße gemeldet worden. Vor Ort holten die Helfer einen leblosen Mann aus dem Wasser, wie ein Sprecher der Polizeieinsatzzentrale des Präsidiums Schwaben Nord auf Anfrage sagte. Aktuell gehen die Ermittelnden davon aus, dass sich der Körper seit längerer Zeit im Wasser befunden hat.

Polizei birgt toten Mann aus der Wertach

Die Hintergründe seien derzeit noch unklar. Ebenso die Identität des Opfers. Es handele sich um einen Mann "mittleren Alters", so die Polizei. Vermisst gemeldet sei zuletzt im Bereich Augsburg niemand gewesen. Der Kriminaldauerdienst habe die Ermittlungen übernommen.

Der Leichnam werde am Dienstag obduziert, hieß es. Womöglich gebe es dann nähere Erkenntnisse zur Ursache und Hintergründen des Todes. Aktuell sei von verschiedenen Szenarien auszugehen, möglicherweise könne es sich um einen Unfall gehandelt haben. Zeichen von Gewalteinwirkung seien nicht zu sehen gewesen, hieß es von der Polizei weiter. (AZ)