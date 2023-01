Polizei meldet Einbrüche in Kellerabteile

Unbekannte Täter hatten es in der Augsburger Innenstadt auf Kellerabteile abgesehen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Nach Angaben der Polizei wurde in ein Kellerabteil in der Müllerstraße in der Augsburger Innenstadt eingebrochen und ein E-Scooter gestohlen. Die Tat ereignete sich demnach in der Zeit von vergangenem Mittwoch bis Sonntag. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Ebenfalls eingebrochen wurde in ein Kellerabteil in der Bleichstraße in der Zeit von Freitag auf Sonntag.

Laut Polizei entwendete eine unbekannte Person mehrere Baumaterialien in einem niedrigen dreistelligen Wert. In beiden Fällen werden Zeugen und Zeuginnen gebeten, sich bei der Polizei Augsburg-Mitte unter 0821/323-2110 zu melden. (ina)