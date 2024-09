Polizei stoppt berauschte E-Scooter-Fahrer

Die Polizei hat am Montagabend zwei berauschte E-Scooterfahrer gestoppt. Einen von ihnen gegen 21 Uhr in der Wellenburger Straße in Göggingen. Wie die Polizei mitteilt, stand der 19-Jährige unter dem Einfluss von Drogen, wie ein Drogentest bestätigt habe. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei unterband seine Weiterfahrt.

In der Volkhartstraße in der Innenstadt kontrollierten Beamte gegen 21.15 Uhr einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer und stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von knapp 0,8 Promille. Auch er durfte nicht weiterfahren. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen nun wegen eines Verstoßes nach dem Straßenverkehrsgesetz. (ina)