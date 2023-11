Augsburg

17:28 Uhr

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer – Begleiter ist fahrtüchtig

In der Südtiroler Straße in Augsburg-Lechhausen ist ein betrunkener 39-Jähriger unterwegs. Die Polizei übergibt die Schlüssel an seinen Begleiter.

In der Südtiroler Straße hat die Polizei am Dienstag einen betrunkenen 39-jährigen Autofahrer gestoppt. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, war er dort gegen 11.30 Uhr unterwegs, als ihn eine Polizeistreife kontrollierte und dabei deutlichen Alkoholgeruch feststellte. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,05 Promille. Polizei Augsburg stoppt betrunkenen Autofahrer in Südtiroler Straße Laut Mitteilung unterbanden die Beamten, dass der Mann weiterfahren konnte, und übergaben den Autoschlüssel an seinen Begleiter – dieser war offenbar fahrtüchtig. Da der 39-Jährige aus dem Ausland kam, musste er eine Sicherheitsleistung von knapp 530 Euro hinterlegen. (kmax)

