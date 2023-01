Polizei stoppt zwei betrunkene E-Scooter-Fahrer

Sie waren am frühen Sonntagmorgen alkoholisiert unterwegs und wurden kontrolliert. Beide Männer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter-Fahrer in der Haunstetter Straße wegen seiner Fahrweise auf. Er wurde angehalten und kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab, dass der Mann mit über 1,1 Promille alkoholisiert war, so die Polizei. Er wurde zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht, sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Gegen den 28-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Am Sonntagmorgen wurde auch ein zweiter betrunkener E-Scooter-Fahrer gestoppt, diesmal in der Innenstadt. Bei der Kontrolle in der Stettenstraße fiel den Streifenbeamten bei dem 36-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Auch er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. (eva)