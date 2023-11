Polizei sucht nach Besitzer von verlorenem Ehering

Ein verlorener Ehering wartet beim Fundamt der Stadt Augsburg auf seinen Besitzer. Gefunden wurde er im Bereich eines Supermarkts in Lechhausen.

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wurde bereits am 21. November im Bereich eines Supermarktes in der Neuburger Straße ein Ehering gefunden. Auch wenn der Verlust eines Eheringes keinerlei rechtliche Konsequenzen habe, könnten doch mögliche eheliche Konsequenzen hier im Vordergrund stehen, heißt es in der Pressemitteilung dazu. Wie bei Fundsachen üblich, sei der Ring an das Fundamt der Stadt Augsburg übergeben worden und kann dort abgeholt werden. (gau)