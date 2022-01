Polizei sucht Zeugen: Nebelscheinwerfer beschädigt

An einem gelben Renault Laguna in Augsburg wurde ein Nebelscheinwerfer samt Abdeckung beschädigt.

Eine Sachbeschädigung an einem Kfz fand von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, in der Branderstraße (Höhe der 30er-Hausnummern) statt: Hier seien an einem geparkten gelben Renault Laguna offenbar gezielt der linke Nebelscheinwerfer inklusive Abdeckung beschädigt worden, so die Polizei. Der Schaden dürfte sich im unteren dreistelligen Eurobereich bewegen, wobei das Fahrzeug nach Angaben des Betroffenen offenbar schon mehrfach von einem bislang Unbekannten Ziel von Beschädigungen war. Hinweise nimmt die PI Augsburg 5 unter 0821/3232510 entgegen. (ziss)