Polizei vereitelt Drogen-Deal in Oberhausen und nimmt 18-Jährigen fest

Die Polizei hat am vergangenen Montag einen Drogen-Deal im Augsburger Stadtteil Oberhausen verhindert. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, beobachteten Beamte gegen 15.20 Uhr im Paul-Ben-Haim-Weg, wie ein 18-Jähriger offenbar Rauschgift an einen 33-Jährigen verkaufen wollte. Sie gingen dazwischen und stellten bei der anschließenden Kontrolle neben Cannabis auch Bargeld im unteren dreistelligen Bereich sicher.

Geplatzter Drogendeal in Augsburg-Oberhausen: Polizei nimmt 18-Jährigen fest

Laut Mitteilung wurde der 18-Jährige vorübergehend festgenommen. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen Handels mit Betäubungsmitteln