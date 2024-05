Preise, Öffnungszeiten, Sonnencreme: So startet Augsburg in die Freibadsaison

Ab Samstag ist das Familienbad geöffnet. In den Freibädern gibt es besondere Öffnungszeiten und Aktionen. In den Hallenbädern finden nun Reparaturen statt.

Seit 1. Mai können Schwimmer im Haunstetter Naturfreibad ihre Bahnen ziehen. Am Samstag ziehen die städtischen Freibäder nach: Dann öffnet das Familienbad - Fribbe, Bärenkeller Bad und Lechhauser Freibad starten später in die Saison. Die Eintrittspreise bleiben stabil - es gibt kostenlos Sonnencreme für die Badegäste, spezielle Öffnungszeiten, Schulschwimmen und kostenlosen Eintritt für Inhaber der Ehrenamtskarte und Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zu einem bestimmten Zeitraum. Die Hallenbäder schließen. Das Gögginger Hallenbad hat am Montag bereits den Anfang gemacht.

Die Besucherzahlen der Freibäder hängen stark vom Wetter ab. Zog es in der Saison 2022 knapp 240.000 Menschen in die Freibäder, waren es im vergangenen Jahr über 150.000. So viele, wie im vergangenen Jahr auch die Hallenbäder besuchten, wie das Sport- und Bäderamt auf Anfrage mitteilt. Wie die Freibäder in diesem Jahr abschneiden, wird sich zeigen - flexible Öffnungszeiten bieten viele Möglichkeiten.

Schwimmerbecken im Bärenkellerbad wird nicht zur Eröffnung fertig

Das Familienbad in der Schwimmschulstraße öffnet ab dem 11. Mai täglich von 11 bis 19 Uhr. Ab Samstag, 1. Juni, ändern sich die Öffnungszeiten: Dann ist täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, Frühschwimmer kommen donnerstags ab 7 Uhr auf ihre Kosten. Das Fribbe öffnet ab Samstag, 18. Mai, von 11 bis 19 Uhr und ist ab 1. Juni ebenfalls von 9 bis 20 Uhr in Betrieb. Ein Frühschwimmangebot gibt es im Spickelbad montags bis freitags von 7 bis 10 Uhr. Bei schlechtem Wetter und bei geschlossenem Fribbe-Freibad kann von 7 bis 17 Uhr auf das Hallenbad ausgewichen werden.

Das Bärenkellerbad öffnet ebenfalls am 18. Mai seine Pforten, allerdings mit einer Einschränkung: Das Schwimmerbecken steht erst einige Tage später zur Verfügung, da aufgrund der kühlen Witterung im April die Folierarbeiten ausgesetzt werden mussten. Im Mai hat es ebenfalls von 11 bis 19 Uhr geöffnet und weitet seine Öffnungszeiten ab Juni auf 9 bis 20 Uhr aus. Ab Juni ist dienstags Frühschwimmen möglich. Ab 1. Juni öffnet das Lechhauser Freibad täglich von 12 bis 19 Uhr.

Neben kostenloser Sonnencreme für alle Badegäste können sich bestimmte Personengruppen in dieser Saison über einen kostenlosen Eintritt freuen: Inhaber der Ehrenamtskarte müssen im Juli in den städtischen Freibädern keinen Eintritt bezahlen, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten während den Sommerferien (26. Juli bis 9. September) freien Eintritt. Das Lechhauser Freibad kostet ohnehin keinen Eintritt.

Nachdem die Wasserflächen in den vergangenen Jahren nicht erhöht werden konnten und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler aber stetig wachse, steht in dieser Saison das Familienbad und das Bärenkellerbad für Schulschwimmen zur Verfügung. Dafür werden in einem bestimmten Zeitraum vormittags Bahnen abgetrennt. CSU-Stadtrat Bernd Zitzelsberger berichtete im jüngsten Bildungsausschuss, dass das Angebot, das den Schulen erst im März mitgeteilt worden war, bislang "eher verhaltenen Zuspruch" erhalte. Er warb für die Teilnahme am Schulschwimmen, da es bei vielen Schülern "Defizite in der Schwimmausbildung" gebe.

Das Alte Stadtbad inklusive Sauna wird am 13. Mai schließen, das Hallenbad Haunstetten am 19. Mai. In den Sommermonaten sind keine größeren Sanierungsmaßnahmen in den Hallenbädern geplant. Es finden Wartungen und Reparaturarbeiten statt. Filter und Pumpen werden beispielsweise überholt, zusätzlich werden Arbeiten an der Heizung vorgenommen und Verschleißteile in der gesamten Anlage ausgetauscht, so das Sport- und Bäderamt.