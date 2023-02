Augsburg

Private Vermieter in der Zwickmühle: "Wem sollen wir die Wohnung geben?"

Wohnungssuche wird für Geringverdiener immer schwieriger. Auch in Augsburg kennt man dieses Problem.

Plus Eine bezahlbare Wohnung in Augsburg zu finden, wird für einkommensschwache Menschen immer schwieriger. Auch für Vermieter stellen sich dadurch viele Fragen.

Von Andrea Wenzel

Miriam Beck und ihr Mann haben im vergangenen Jahr eine Wohnung in der Nähe der Augsburger Fuggerei gekauft, um sie zu vermieten. Die Immobilie ist als Anlage für die Kinder gedacht. "Vielleicht waren wir etwas zu naiv", meint Miriam Beck als Antwort darauf, wie sie die Suche nach geeigneten Mietern erlebt habe. Der Ansturm habe ihre Erwartungen in verschiedener Hinsicht übertroffen - die Not vor allem einkommensschwacher Menschen auf Wohnungssuche hat bei der 35-Jährigen Spuren hinterlassen.

