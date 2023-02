Putziger Nachwuchs: Im Augsburger Zoo gibt es ein Nashornbaby

Lange hat man im Augsburger Zoo auf Nachwuchs bei den Nashörnern gewartet. Anfang der Woche kam ein Junges auf die Welt. Einen Namen hat das Nashornbaby noch nicht.

Es wirkt noch etwas unbeholfen, doch es kann schon wenige Tage nach der Geburt auf eigenen Beinen stehen. Bei den Nashörnern im Augsburger Zoo hat es in dieser Woche Nachwuchs gegeben. Vor wenigen Tagen brachte die Nashorndame Wiesje ein Junges zur Welt. Für den Zoo ist das eine kleine Sensation: Es ist erst die dritte erfolgreiche Geburt, seit die Herde der Breitmaulnashörner in dem Tierpark beheimatet ist.

Mutter und Sohn sind zusammen im Stall. Anfang der Woche kam das kleine Nashorn im Augsburger Zoo auf die Welt. Foto: Fred Schoellhorn

Ausgewachsene Nashörner bringen deutlich mehr als eine Tonne auf die Waage. Nashornkälber dagegen wirken noch ziemlich putzig. Der Zoo kann darauf hoffen, dass der jetzt geborene Nachwuchs demnächst zu einem Publikumsliebling wird. Ähnlich wie Kibo, der 2016 in Augsburg geboren wurde. Damals standen Besucher in Scharen am Nashorngehege, um das Tierkind beim Herumtollen zu beobachten. Auch Kibos Halbschwester Keeva, die im selben Jahr zur Welt kam, war bei den Augsburgern sehr beliebt. Der Nashorn-Nachwuchs trug dazu bei, dass der Zoo damals einen Besucherrekord verzeichnete.

Im Herbst 2021 musste im Augsburger Zoo ein Nashornbaby eingeschläfert werden

Seit 2016 wartete man im Zoo allerdings vergeblich auf weiteren erfolgreichen Nashornnachwuchs. Zwar kam im Herbst 2021 noch mal ein Junges zur Welt. Es musste allerdings nach einem Tag eingeschläfert werden, weil die Mutter das Kind nicht annahm. Es alleine mit der Flasche aufzuziehen, sei nicht möglich gewesen, sagte Zoo-Direktorin Barbara Jantschke damals. Das ist dieses Mal anders. Wie es heißt, hat Mutter Wiesje ihr Kleines gut angenommen und säugt es mit ihrer Muttermilch. "Für eine Erstgebärende kümmert sie sich vorbildlich um den kleinen Jungen und sie ist unglaublich entspannt", teilt der Zoo mit.

Zu sehen sind Mutter und Sohn bisher noch nicht. Sie befinden sich im geschützten Stall, draußen ist es zu kalt. Sollte es am Wochenende aber wie vorhergesagt wärmer werden, dann könnte es laut Zoo am Sonntag einen ersten Ausflug ins Außengehege geben. Auch einen Namen hat das Nashornbaby noch nicht - der soll erst noch gesucht werden. Die Geburt jetzt kam offensichtlich auch für die Tierpfleger ziemlich überraschend. Nachdem im April 2022 einen Deckakt beobachtet worden war, habe man eigentlich erst Ende des Jahres ernsthaft mit einer Geburt gerechnet, heißt es.

Nachwuchs im Zoo Augsburg: Mutter Wiesje kam 2020 aus den Niederlanden

Schwanger war Wiesje schon seit einiger Zeit - bei Nashörnern dauert die Schwangerschaft zwischen 15 und 18 Monate. Mutter Wiesje war im Jahr 2020 aus dem Zoo in Arnheim in den Niederlanden nach Augsburg gekommen. Sie ist fünfeinhalb Jahre alt. Im Zoo hatte man darauf gesetzt, dass sie Nachwuchs bringen könnte. Sie hatte sich von Anfang an gut in die Herde integriert. Wiesje ist eine von vier Nashorndamen in der Augsburger Herde. Die beiden einstigen Publikumslieblinge Kibo und Keeva sind inzwischen nicht mehr in Augsburg. Sie wurden 2019 in einen Tierpark in Rom und einen Zoo bei Liverpool abgegeben.