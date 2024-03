Radfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und löst große Suchaktion aus

In Oberhausen sucht die Polizei stundenlang nach einem Radler, der in den Senkelbach gefallen war. Währenddessen läuft der 20-Jährige wohlbehalten nach Hause.

Ein Fahrradfahrer, der in Oberhausen vor einer Polizeikontrolle flüchtete, hat am späten Freitagabend eine große Suchaktion ausgelöst. 76 Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Wasserrettung suchten stundenlang nach dem Mann, der im Bereich des Riedinger Parks in den Senkelbach gefallen war. Das bestätigte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Samstagmorgen auf Anfrage. Am Mittag gab es dann Entwarnung: Der Mann aus Königsbrunn war offenbar selbstständig aus dem Wasser gestiegen und hatte sich auf den Heimweg gemacht.

Polizei sucht in Oberhausen stundenlang nach vermisstem Radfahrer

Am Sonntagmorgen veröffentlicht das Präsidium genauere Informationen dazu, was genau am Freitagabend geschehen war. Der 20-jährige Radfahrer, der laut Polizei mit einer Bierflasche in der Hand in Schlangenlinien durch die Riedinger Straße fuhr, flüchtete demnach vor einer Polizeikontrolle. Dabei landete er samt Fahrrad im Senkelbach. Als die Beamten am Ufer ankamen, fanden sie jedoch weder den Mann noch sein Rad. Daraufhin suchten Rettungskräfte den Bereich rund um den Senkelbach großflächig ab – jedoch ohne Erfolg.

Am Samstag identifizierten die Beamten den 20-Jährigen schließlich und trafen ihn zu Hause an, wo er die Flucht zugab.

Lesen Sie dazu auch