Augsburg

09:37 Uhr

Radfahrerin wird in Augsburg von einem Lastwagen erfasst und stirbt

An der Einmündung Gögginger / Eichleitnerstraße wurde eine 65-jährige Radfahrerin von einem Lkw erfasst. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Tragischer Unfall im Augsburger Antonsviertel: Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde eine 65-jährige Radfahrerin am Freitagmittag von einem abbiegenden Lkw an der Einmündung der Eichleitnerstraße in die Gögginger Straße erfasst. Sie starb noch an der Unfallstelle. Gegen 12.08 Uhr wollte der 50-jährige Fahrer eines Sattelzugs für Autotransporte von der Gögginger Straße nach rechts in die Eichleitnerstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs erfasste er mit seinem Fahrzeug die 65-jährige Frau, die auf dem Radweg der Gögginger Straße stadteinwärts fahrend, zeitgleich in den Einmündungsbereich einfuhr. Die Radlerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen, denen sie kurz darauf erlag. Tödlicher Radunfall in Augsburg: Gutachter hinzugezogen Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Augsburg Süd musste die Eichleitnerstraße zwischen der Gögginger Straße und der Memminger Straße komplett gesperrt werden. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft Augsburg wurde zur Unfallaufnahme ein Gutachter hinzugezogen. Die Sperrung der Eichleitnerstraße konnte gegen 16 Uhr aufgehoben werden. In den vergangenen Jahren haben sich mehrfach schwerste und teilweise tödliche Unfälle ereignet, bei denen ein Lkw einen Radfahrer bzw. eine Radfahrerin erfasst hat. Die Lkw-Fahrer hatten diese im Regelfall aufgrund des toten Winkels übersehen. Mittlerweile sind Abbiegeassistenten für neue Fahrzeugtypen und ab 7. Juli 2024 für neue Fahrzeuge verpflichtend, heißt es. Die Stadt beispielsweise hat vor einigen Jahren Großfahrzeuge des Tiefbauamtes und des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes (AWS) mit Abbiegeassistenz-Systemen nachgerüstet. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, war das Fahrzeug des 50-jährigen Lkw-Fahrers nicht mit einem derartigen Warnsystem ausgestattet. (bau)

