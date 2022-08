Rätsel gelöst: Das steckt hinter dem Pfeifton in der Jakobervorstadt

Seit dem Wochenende fühlen sich Anwohnerinnen und Anwohner von dem Geräusch massiv gestört. Wie die Augsburger Polizei mitteilt, ist der Grund jetzt bekannt.

Das Rätsel um den penetranten Pfeifton in der Jakobervorstadt ist gelöst. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord gegenüber unserer Redaktion mitteilt, stammt er von der Heizungsanlage eines Mehrfamilienhauses in der Oblatterwallstraße. "Wenn die Heizung in Betrieb ist, kommt es auch zum Pfeifen – eine Reparatur ist geplant", so der Sprecher.

Polizei Augsburg: Pfeifton in der Jakobervostadt stammt von Heizung

Seit dem Wochenende klagen Teile der Anwohner der Wohnanlage Klein-Venedig und von Häusern in der Oblatterwallstraße über den penetranten Ton. Es ist kein Dauerton, aber er kehrt regelmäßig zurück. Er zieht sich bis zur Kahnfahrt hin. Auch im Bereich der Papierfabrik UPM an der Berliner Allee ist er zu hören. Mehrere Anrufer machten die Polizei darauf aufmerksam.

Eine Streife fuhr daraufhin durch das Quartier - zunächst ohne Erfolg, da das Geräusch keinem Gebäude zweifelsfrei zuzuordnen war. Da keine Hinweise auf eine Gefahr, Ordnungswidrigkeit oder Straftat vorlagen, war das Thema für die Polizei vorerst erledigt. Seit Mittwochvormittag herrscht nun Klarheit. (mit kmax)