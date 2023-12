Raimond Scheirich ist neuer Fraktionschef der Augsburger AfD

Andreas Jurca hat das Amt nach seinem Einzug in den Landtag zur Verfügung gestellt. Sein Mandat im Augsburger Stadtrat behält Jurca aber bis auf Weiteres.

Bei der AfD findet fraktionsintern ein Stühlerücken statt: Der bisherige Vorsitzende Andreas Jurca hat ankündigungsgemäß den Fraktionsvorsitz abgegeben, als Nachfolger wurde einstimmig der bisherige Vize Raimond Scheirich bestimmt. Neue Stellvertreterin wird Sabine Felker, die am Donnerstag in den Stadtrat nachgerückt war. Jurca hatte diesen Schritt bereits vor einigen Wochen angekündigt, nachdem er in den Landtag gewählt worden war. Sein Stadtratsmandat behält Jurca bis auf Weiteres, Fraktionsvorsitz und Landtagsmandat zusammen wären aber zu viel geworden. (skro)