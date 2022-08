Raser baut Unfall und prallt gegen Gebäude

Der 18-jährige Autofahrer überholt in Augsburg-Oberhausen nachts mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizei ermittelt wegen seiner rücksichtslosen Fahrweise.

In der Nacht zum Samstag hatte ein Raser in Stadtteil Oberhausen einen Unfall mit erheblichen Folgen. Laut Polizei fuhr der 18-Jährige mit seinem Pkw auf der Donauwörther Straße stadteinwärts und überholte vor der Wertachbrücke zwei Autos vor mit überhöhter Geschwindigkeit, wobei er links auf der Sperrfläche an diesen vorbeifuhr.

Als er wieder einscherte, prallte er auf einen Pkw auf, der vor einer roten Ampel an der Kreuzung Donauwörther Straße / Ulmer Straße anhalten musste. Durch die Wucht des Aufpralls schob er das stehende Fahrzeug in die Kreuzung und prallte selbst mit seinem Pkw gegen ein Gebäude.

Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der andere Unfallbeteiligte verletzte sich nach ersten Erkenntnissen nicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete gegen den 18-Jährigen aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (eva)