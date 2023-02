Rauch im Augsburger Jobcenter - Feuerwehr rückt aus

Im Jobcenter Augsburg ist es am Montag zu einem Einsatz gekommen. Weil sich Rauch entwickelt hatte, rückten mehrere Feuerwehrfahrzeuge an.

Es war kurz vor 20 Uhr am Montagabend, als die Augsburger Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen und Kriegshaber, der Rettungsdienst und die Polizei zum Jobcenter in der August-Wessels-Straße anrückten. In dem Gebäude hatte sich Rauch entwickelt, berichtet die Polizei auf Nachfrage. Die Feuerwehr konnte den kleineren Brand schnell löschen. Am Gebäude entstand nach Angaben der Polizei kein Schaden, die Kräfte konnten nach rund einer halben Stunde wieder abrücken. Weil zunächst von einem größeren Brand ausgegangen war, waren rund 20 Einsatzfahrzeuge vor Ort. (fla)

