Augsburg

13:18 Uhr

Reisebus bleibt in Unterführung an der Hirblinger Straße stecken

In der Unterführung in der Hirblinger Straße bleibt am Donnerstagmorgen ein Reisebus stecken. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die Augsburger Feuerwehr hilft.

Ein stecken gebliebener Reisebus hat am Donnerstagmorgen erhebliche Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg mitteilt, erreichte sie gegen 9.30 Uhr die Meldung, dass das Fahrzeug mit dem Dach in der Unterführung in der Hirblinger Straße hängen geblieben war. Dabei entstand großer Schaden, wie Bilder vom Unfallort zeigen. Verletzt wurde niemand, da keine Gäste an Bord waren. Reisebus bleibt in Hirblinger Straße in Augsburg-Oberhausen stecken Die Feuerwehr sicherte den Bus, der schließlich mit einem speziellen Abschlepp-Fahrzeug vorsichtig aus der Unterführung gezogen wurde. Da die Unterführung zwischenzeitlich komplett gesperrt werden musste, wurde der Verkehr umgeleitet. Es ist nicht der erste Vorfall an dieser Stelle. Bereits im Juli dieses Jahres blieb in der Unterführung ein Lastwagen stecken, das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Im Oktober 2021 ereignete sich ein ähnlicher Vorfall, damals blieb ebenfalls ein Lkw in der Unterführung stecken. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. (kmax) Machen Sie jetzt bei unserer großen Umfrage zur Zufriedenheit in Ihrem Wohnort mit. Noch bis 31. August läuft die Online-Befragung der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Stadt oder Ihrer Gemeinde? Erzählen Sie es uns und gewinnen Sie mit etwas Glück 500 Euro.

