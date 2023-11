Augsburg

vor 48 Min.

Rentiere, Bäume und King Kong: Augsburgs Geschäfte dekorieren für Weihnachten

Plus In der Weihnachtszeit sollen Kunden zum Kauf von Geschenken animiert werden. Das geht auch über stimmungsvolle Deko. Worauf es dabei ankommt.

Es muss nicht immer das große „Bling Bling“ sein, wenn es um die Weihnachtsdekoration in Augsburger Kaufhäusern und Geschäften geht. Das beweist momentan das Atelier Eidel in der Karolinenstraße: Statt klassischer grüner Weihnachtsbäume stehen dort im Schaufenster dreieckige Holzobjekte symbolisch für Weihnachtsbäumchen. „Wir lassen uns jedes Jahr etwas Besonderes einfallen, um uns von den Mitbewerbern abzuheben und den Kunden schon mit Fernwirkung neugierig auf unser Schaufenster zu machen“, sagt Inhaberin Nicole Eidel. Wie gelungen das Ergebnis ist, beweist der Umstand, dass manche Kunden sich nicht nur nach Schmuck erkundigen, sondern auch fragen, ob sie Teile der Dekoration kaufen können. In vielen Läden verbreiten dezente und aufwendigere Dekorationen schon seit Tagen Weihnachtsstimmung. Doch worauf kommt es dabei eigentlich an?

Weihnachtsdekoration Holz-Pyramiden statt Weihnachtsbäumchen im Atelier Eidel: Inhaberin Nicole Eidel setzt auf dezente Deko. Foto: Michael Eichhammer

In den Schaufenstern des Goldschmiedehauses Schmedding in der Bürgermeister-Fischer-Straße wirken die weihnachtlichen Motive belebt – beispielsweise durch einen motorisierten Schneekugel-Effekt. Ein Highlight ist ein großer Schneemann, auf dessen Brustbereich zwei Kinder Schlittschuh fahren. Thomas Schmedding, der das Unternehmen in der siebten Generation führt, weiß die Dekoration bei seiner Frau Alexandra in besten Händen: „Sie hat die Ideen und es macht ihr Spaß, auf Messen nach Deko-Material zu schauen.“

