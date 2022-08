Rentner-Ehepaar räumt den Bärenkeller auf – mit einem eigenem Müllwagen

Plus Ein Ehepaar wollte nicht mehr zusehen, sondern seinen Beitrag für ein saubere Umwelt leisten. Seit Anfang des Jahres sammeln die Langenwalters mehrmals in der Woche Müll ein.

Irgendwann wollten Gisela und Reiner Langenwalter nicht länger zusehen. Die Eheleute aus dem Bärenkeller gehen ohnehin regelmäßig mit Hund Nico spazieren. Dabei heben sie stets Chipstüten, leere Trinkbeutel oder Pizzakartons auf und werfen sie dorthin, wohin der zurückgelassene Unrat gehört: in den Müll. Seit Anfang des Jahres gehen sie mit ihren selbst gebauten Wägelchen durch den Stadtteil und heben mit Müllzangen das auf, was andere liegen gelassen haben.