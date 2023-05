Rentner Späth demonstriert jetzt auch gegen die Maxstraßen-Fußgängerzone

Plus "Autos gehören zu einer lebendigen Stadt", sagt Kurt Späth, der jetzt nicht nur das Augsburger Klimacamp, sondern auch den Maxstraßen-Versuch als Ein-Mann-Demo begleitet.

Der Augsburger Rentner Kurt Späth, bisher bekannt durch seine Ein-Mann-Demos gegen das Klimacamp, hat nun die Maximilianstraße als neues Betätigungsfeld entdeckt. Späth ist dort seit Beginn des einjährigen Fußgängerzonen-Versuchs Anfang Mai immer wieder mit einem Schild unterwegs, um gegen die "fatale, ideologische Politik gegen das Auto" zu protestieren. "Autos gehören zu einer lebendigen Stadt", so Späth. Er bekomme überwiegend positive Resonanz, erzählt er.

Späth sieht sich als Stimme vieler Augsburger, die von der Politik nicht gehört würden. Immer wieder tritt der Mann mit dem markanten Timbre in der Stimme bei Bürgerversammlungen auf. Inzwischen hat es der Rentner, der zuletzt auch im Ruhestand in München noch Linienbus fuhr, zu einer gewissen Bekanntheit gebracht. Am Maxstraßen-Versuch stört ihn, dass die Stadt einige Jahre nach der Umgestaltung der Straße auf die Idee mit der Fußgängerzone kam. " Augsburg ist die ärmste Stadt in Bayern", so Späth. Dass man erst die Gehwege verbreitert habe, sei ja schön. Dass die Stadt die Radfahrspuren mit geschnittenem Pflaster erst einige Jahre später verlegte und dafür die Straße erneut aufriss, sei weniger verständlich. Und dass jetzt auf teuer sanierten Straßenflächen, die so belastbar gebaut wurden, dass dort Autos stehen können, nun Tische und Stühle der Gastro stehen, verstehe er überhaupt nicht.