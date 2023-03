Restaurant Gabbiano darf Tische an Wand nicht mehr aufstellen

Plus Nach drei Jahren darf das Restaurant Il Gabbiano vorerst seine beiden Hochtische an der Außenwand nicht mehr aufstellen. Was dahintersteckt.

Das Innenstadtrestaurant Il Gabbiano wird von seinen Kunden auch für seine große Terrasse geschätzt. Dort am Moritzplatz scheint die Sonne besonders lange zwischen den Häuserschluchten durch. Die Familie Babic ist vor knapp drei Jahren mit ihrem alteingesessenen Lokal vom Predigerberg an den Merkurbrunnen gezogen und mit dem Standort zufrieden. Wäre da nicht der Wermutstropfen mit den beiden Hochtischen an der Außenwand des Restaurants. Denn die Tische, gerade bei Stammkunden beliebt, mussten – offenbar auf Anordnung des Ordnungsamtes – plötzlich weg.

Wirtin Anita Babic hat sich unlängst gewundert. Während der Zeit der Corona-Pandemie seien die Hochtische am Eingang zum Gabbiano geduldet worden, erzählt sie. Zuletzt aber sei ihnen vom Ordnungsamt gesagt worden, sie müssen dafür nun einen Antrag stellen. "Und der wurde uns abgelehnt." Die Gastronomenfamilie habe dagegen Beschwerde eingereicht. "Zwischen den Tischen und unserer Terrasse bleiben auf dem Fußweg über drei Meter Platz", sagt Babic. Man behindere niemanden. Auch das Argument, blinde Menschen müssten sich an Hauswänden orientieren, von dem sie gehört habe, sei für sie nicht schlüssig.

"Denn gleich ein paar Meter weiter neben uns darf auch an der Hauswand bestuhlt werden", so Babic, die auf Anhieb weitere derartige Beispiele in der Maximilianstraße nennen kann. Tatsächlich hat die Stadt Augsburg vor über zehn Jahren in ihren Gestaltungsrichtlinien festgelegt, wer direkt an der Hauswand bestuhlen darf und wer nicht. Im Umfeld des Merkur- und des Herkulesbrunnens heißt es darin: "Unter Berücksichtigung der Sicherheit und Flüssigkeit des Fußverkehrs." Die Regelungen variieren dabei von Hausnummer zu Hausnummer. Anita Babic findet das nicht mehr zeitgemäß.

Il Gabbiano am Augsburger Moritzplatz hofft auf Genehmigung der Hochtische

"Das macht doch gerade das Saloppe und Italienische aus, wenn Tische vor einem Lokal stehen. Wenn die Maximilianstraße ab 1. Mai zur Fußgängerzone wird, will man es doch sowieso urbaner haben." Den Kontakt zum Behindertenbeirat habe das Gabbiano zwischenzeitlich von sich aus aufgenommen. "Sie wollen vorbeikommen und sich von der Situation ein Bild machen." Die Stadt gibt sich auf Nachfrage knapp: Der Sachverhalt werde am Donnerstag im Bauausschuss behandelt, heißt es. Anita Babic hofft, dass sie ihre beiden Hochtische wieder aufstellen dürfe. "Es sind unsere besten Tische, an denen auch Menschen zusammenkommen, die sich nicht kennen. Und – sie stehen niemandem im Weg."

