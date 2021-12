Rettungseinsatz an der Dieselbrücke: Polizei beendet Suche nach Person

An der Wertach in Augsburg-Oberhausen trieben Kleidungsstücke im Wasser. Bei einem Großeinsatz fand die Polizei aber keine Hinweise auf eine Person.

Ist eine Person am Dienstag in der Wertach gelandet? An der Dieselbrücke in Oberhausen lief am Dienstagmittag ein größerer Polizeieinsatz, an dem auch Wasserwacht, Feuerwehr und Bereitschaftspolizei beteiligt waren. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der Einsatz wurde ausgelöst, weil eine Spaziergängerin im Wasser gegen 13.30 Uhr Kleidungsstücke und einen Rollator im Bereich der Dieselbrücke entdeckte.

Polizei suchte in der Wertach in Augsburg-Oberhausen nach Person im Wasser

Feuerwehr und Polizei suchten bereits kurze Zeit später den relevanten Bereich intensiv ab. Der Suchraum der Einsatzkräfte erstreckt sich bis nach Gersthofen. "Aufgrund der Gesamtumstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Person in das Wasser geraten ist", hieß es von der Polizei.

Inzwischen hat die Polizei den Einsatz beendet. Eine Person im Wasser wurde trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen nicht gefunden. Auch gibt es nach Angaben der Polizei keine vermisste Person, die man zu den Gegenständen im Wasser zuordnen könnte. Nach jetzigem Stand geht die Polizei daher davon aus, dass jemand Rollator und Kleidungsstücke im Wasser entsorgt hat. (jaka)