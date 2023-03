Roller in Flammen: Feuerwehr rückt nach Oberhausen aus

Die Augsburger Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr wurden am späten Dienstagabend zu einem Einsatz in Oberhausen alarmiert.

Es war am Dienstag gegen 22.30 Uhr, als die Feuerwehren in die Pestalozzistraße in den Augsburger Stadtteil Oberhausen gerufen wurden. Laut Polizei war dort ein Motorroller in Brand geraten.

Die rund ein Dutzend Bewohner eines angrenzenden Mehrparteienhauses hatten das Gebäude offenbar vorsorglich verlassen. Die Flammen waren schnell gelöscht. Brandursache und Schadenshöhe sind bislang nicht bekannt. (ina)