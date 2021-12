Rollrasen auf der Linie 3: Es zählen nicht nur Bienen und Gräser

Da machen die Stadtwerke Augsburg endlich mal was G'scheits, daß ökologisch eine Verbesserung der bestehenden Natur in diesen bisher genutzten Gleisbereichen darstellt und dann gehen sogen. ÖKOGRATLER her und meckern. Geht's no ?

JA - habt's ihr denn keine anderen Probleme, als über diesem Rollrasen rumzumeckern ? Ist etwa das Gleisstück in der Eserwallsraße zwischen Rotem Tor und Theodor-Heuss-Platz schöner anzuschauen ? Oder den "Pracht-Boulevard" ( Fuggerstraße ) , da würden die SWA mit einem Rollrasen zwischen Deutscher Bank am KÖ und dem Staatstheater ein Stück Natur in die Stadt zurückholen. Oder auf der gesamten Linie 2 zwischen Schertlinstr. und Haunstetten-Nord, da wäre Rollrasen für die Anwohner leiser und schöner anzuschauen, als der ungepflegte derzeitige Zustand.

