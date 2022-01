Augsburg

06:00 Uhr

Rüsselspülung und Co.: Was Frosja und Louise in der Elefanten-Schule lernen

Plus Im Augsburger Zoo werden die Elefanten speziell trainiert. Sie sollen freiwillig bei der Körperpflege mitmachen. Warum das für Mensch und Tier sicherer und stressfreier ist.

Von Eva Maria Knab

15 Uhr im neuen Elefantenhaus: Frosja und Louise sind offenbar der Meinung, dass sie an diesem Tag genug Auslauf in der großen Halle hatten. Lautstark poltern sie gegen den Eingang zu ihren Stallabteilen, um sich bemerkbar zu machen. Im Stall wartet leckeres Fressen wie Zuckerrüben. Aber soweit ist es noch nicht. Erst müssen Frosja und Louise zum täglichen Training in die Elefantenschule. Zu lernen gibt es einiges. Zum Beispiel, wie sie freiwillig bei einer Rüsselspülung mitmachen, was nicht einfach ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen