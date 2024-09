Schaden von mehr als 100.000 Euro nach Unfall im Parkhaus der City-Galerie

Die Schadenssumme der am Freitag bei einem heftigen Unfall im Parkhaus der City-Galerie entstandenen Beschädigungen ist enorm. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Sachschaden am Gebäude bei rund 100.000 Euro, am Auto bei rund 20.000 Euro. Eine 34-Jährige aus dem Landkreis Augsburg hatte am Freitag in dem Parkhaus unvermittelt das Bewusstsein und somit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Dabei erfasste ihr Auto einen 27-jährigen Fußgänger. Das Auto stieß anschließend gegen die gläserne Fassade und kam im Bereich des Aufzugs zum Stehen. Der 27-Jährige erlitt eine Beinfraktur, die Autofahrerin und ihr Beifahrer mussten ebenfalls leicht verletzt im Krankenhaus behandelt werden. Die zwei Kinder auf dem Rücksitz des Wagens mussten nicht ins Krankenhaus. Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls und ermittelt unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. (klijo)