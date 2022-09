Augsburg

vor 17 Min.

Augsburg bereitet sich mit Wärmehallen auf möglichen Energiemangel vor

Beim Bombenfund an Weihnachten 2016 wurden in Augsburg Orte für Menschen eingerichtet, die nicht zu Hause bleiben konnten. Sollten Wohnungen im Winter kalt bleiben, soll es ebenfalls solche Anlaufstellen geben.

Plus In einer "absoluten Notsituation" sollen Orte geschaffen werden, an denen sich Bürger aufwärmen können. Auch bekommen bald wohl deutlich mehr Augsburger Sozialleistungen.

Von Stefan Krog

Angesichts der Energiepreisexplosion und einer möglichen Energieknappheit im Winter bereitet die Stadt sich zumindest potenziell darauf vor, sogenannte Wärmehallen in allen Stadtteilen einzurichten. Das Angebot werde es aber nur in einer "absoluten Notsituation" mit Gasmangellage geben, sagt der Augsburger Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU). Er leitet den im Sommer eingerichteten städtischen Krisenstab. Falls Wohnungen kalt bleiben, wolle man Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich für ein paar Stunden in städtischen Einrichtungen wie Museumsfoyers aufzuhalten, um sich aufzuwärmen. Man werde auch mit kirchlichen Einrichtungen oder Geschäften das Gespräch suchen, um ein niederschwelliges stadtweites Angebot bieten zu können. Auch für einen möglichen Ausfall oder Störungen bei der Stromversorgung hat man bei der Stadt Pläne.

